POL-FR: Lörrach: Einbruch in Lehrerzimmer
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 02.09.2025 bis Freitag, 05.09.2025, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in ein Lehrerzimmer eines Gymnasiums in der Baumgartnerstraße zu gelangen. Im Lehrerzimmer wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Aufgrund der unterrichtsfreien Zeit können noch keine Angaben über das Diebesgut gemacht werden. Aktuell werden durch mehrere Handwerkerfirmen Renovierungsarbeiten in dem Gymnasium durchgeführt. Es könnte möglich sein, dass dies die unbekannte Täterschaft ausnutzte, um unbemerkt in das Gymnasium zu gelangen.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell