Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen-Halstenbek - Täter erlangen Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstählen Polizei sucht Zeugen

Rellingen-Halstenbek (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag in Rellingen und am Sonntag in Halstenbek ist es zu Einbruchstaten gekommen, bei denen der oder die Täter Stehlgut erlangten

In der Zeit vom 28.02.2025 (Freitag, 11.40 Uhr) bis Samstag (01.03.2025, 10.30 Uhr) ist es in Rellingen (Adlerstraße) zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Der oder die Täter sind gewaltsam ins Haus eingedrungen und durchsuchten Erd-/ und Obergeschoss nach möglichem Diebesgut. Hierzu wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Der oder die Täter nahmen zwei Uhren und Bargeld in einem Wert von geschätzten 1000,- Euro an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Eine weitere Tat ereignete sich am Sonntag (02.03.3025) im Halstenbeker Holunderweg. In diesem Fall konnte die Tatzeit sehr genau auf 19.17 Uhr - 19.22 Uhr eingegrenzt werden. In dieser Zeit war ein Fenster zum Lüften weit geöffnet. Als die Bewohnerin Geräusche aus ihrem Schlafzimmer hörte, machte sie durch laute Geräusche auf sich aufmerksam, was den oder die Täter zur Flucht veranlasste. Tatbetroffen ist einzig das Schlafzimmer, welches durchsucht wurde. Hierbei haben der oder die Täter Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages gefunden und an sich genommen.

Für beide Taten werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Zeugen, die an einem der Tatorte verdächtige Feststellungen gemacht haben, können dies über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

