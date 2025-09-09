POL-FR: Weil am Rhein: 86-jährige Radfahrerin gestürzt - schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Montag, 08.09.2025, gegen 13.30 Uhr, stürzte eine 86-jährige Radfahrerin auf der abschüssigen Hauptstraße unmittelbar vor dem Grenzübergang Weil-Ost (Riehen). Die Seniorin sei einige Minuten bewusstlos gewesen. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurde sie zunächst in ein Krankenhaus gebracht und im weiteren Verlauf in die UNI-Klinik nach Freiburg.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell