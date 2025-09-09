Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Fahrraddiebstahl - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Fahrradbesitzer gesucht

Freiburg (ots)

Ein Mann im Alter von 41 Jahren steht im Verdacht zwei hochwertige Pedelecs entwendet zu haben. Am Donnerstag, 28.08.2025, kurz vor 21.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Brühlstraße einen Pkw, in welchem der 41-jährige Tatverdächtige unterwegs war. Im Kofferraum des Pkws konnte ein hochwertiges Pedelec der Marke Tour de Suisse festgestellt werden. Das Pedelec war noch mit einem Faltschloss gesichert. Im weiteren Verlauf wurden unter anderem die Wohnräumlichkeiten des 41-Jährigen durchsucht. Dort konnte ein weiteres hochwertige Pedelec der Marke Leopard festgestellt werden. Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei den beiden Pedelecs um Diebesgut handelt. Die Pedelecs wurden beschlagnahmt. Die Pedelecs werden wie folgt beschrieben: Pedelec Marke Tour de Suisse, Farbe Lila, Fahrradkorb und Fahrradhelm, Faltschloss. Pedelec Marke Leopard, Farbe blaumetallic, zwei dunkle Satteltaschen, Ladegerät in einer Satteltasche Der Gesamtwert beider Pedelecs wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Bislang konnten die beiden Pedelecs keiner Straftat zugeordnet werden. Das Polizeirevier Lörrach sucht nun die Besitzer der Pedelecs. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 in Verbindung setzen.

