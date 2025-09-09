PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Fahrraddiebstahl - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Fahrradbesitzer gesucht

Freiburg (ots)

Ein Mann im Alter von 41 Jahren steht im Verdacht zwei hochwertige 
Pedelecs entwendet zu haben. 

Am Donnerstag, 28.08.2025, kurz vor 21.00 Uhr, kontrollierte die 
Polizei in der Brühlstraße einen Pkw, in welchem der 41-jährige 
Tatverdächtige unterwegs war. Im Kofferraum des Pkws konnte ein 
hochwertiges Pedelec der Marke Tour de Suisse festgestellt werden. 
Das Pedelec war noch mit einem Faltschloss gesichert. Im weiteren 
Verlauf wurden unter anderem die Wohnräumlichkeiten des 41-Jährigen 
durchsucht. Dort konnte ein weiteres hochwertige Pedelec der Marke 
Leopard festgestellt werden. 
Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei den beiden Pedelecs um 
Diebesgut handelt. Die Pedelecs wurden beschlagnahmt. 

Die Pedelecs werden wie folgt beschrieben:

Pedelec Marke Tour de Suisse, Farbe Lila, Fahrradkorb und 
Fahrradhelm, Faltschloss.
 
Pedelec Marke Leopard, Farbe blaumetallic, zwei dunkle Satteltaschen,
Ladegerät in einer Satteltasche

Der Gesamtwert beider Pedelecs wird auf mindestens 5.000 Euro 
geschätzt. 

Bislang konnten die beiden Pedelecs keiner Straftat zugeordnet 
werden. 
Das Polizeirevier Lörrach sucht nun die Besitzer der Pedelecs. Diese 
mögen sich bitte mit dem Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 
176-0 in Verbindung setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

