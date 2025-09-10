Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel am Kaiserstuhl: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Der Polizeiposten Endingen sucht Zeugen, die am Dienstagmorgen, 09.09.2025, gegen 07:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der L113 unmittelbar vor dem Kreisverkehr Forchheim / Riegel am Kaiserstuhl beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Ein bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr aus dem Kreisverkehr heraus und kam hierbei auf die Gegenfahrbahn, sodass dieser mit dem Außenspiegel eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Adam kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) sowie rund um die Uhr das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 5820) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell