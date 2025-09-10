Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagabend, 08.09.2025, 17:30 Uhr und 09.09.2025, 19:30 Uhr, ereignete sich in Emmendingen in der Roethestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Roethestraße in Richtung Karl-Friedrich-Straße und streifte bei der Vorbeifahrt einen am Fahrbahnrand parkenden Alfa Romeo, sodass hierbei der Außenspiegel beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am parkenden Alfa Romeo entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: (07641-582-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

JH / PR EM

