Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin vom Kleinlaster angefahren und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.9.2025, gegen 6:15 Uhr wurde in der Jurastraße an der Kreuzung zur Straße "Im Trottäcker" eine 54-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Kleinlaster erfasst und dadurch schwer verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 31-jährige Fahrer des Kleinlasters sowie dessen 32-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07751 89630 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

