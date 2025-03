Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheiben von Pkw eingeschlagen

Euskirchen/ Weilerswist (ots)

Am Samstag (30. März) wurden in Euskirchen und Weilerswist an sieben Pkw die Scheiben eingeschlagen.

In der Zeit von 9 bis 10.50 Uhr wurde in Weilerswist-Bodenheim in der Straße Kuhgasse die Scheibe von einem Pkw eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche samt Geldbörse entwendet.

Im gleichen Zeitraum ereignete sich ein weiterer Vorfall in Weilerswist-Lommersum. In der Löwener Straße wurde ebenfalls die Scheibe von einem Pkw eingeschlagen. Auch hier wurde eine Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet.

Auf dem Parkplatz in der Straße Jülicher Ring in Euskirchen schlugen Unbekannte im Zeitraum von 11.30 bis 15.45 Uhr die Scheiben von gleich zwei Pkw ein.

Die Fahrzeuge wurden von den Eigentümern auf dem dortigen Parkplatz von einem Friedhof abgestellt.

Aus einem Fahrzeug wurde die Handtasche samt Smartphone entwendet.

Weitere Vorfälle ereigneten sich in Euskirchen-Stotzheim in der Von-Heimbach-Straße sowie in Euskirchen in den Straßen Gansweide und Charleviller Platz.

Es wurden Anzeigen bezüglich des besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell