Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Großeinsatz - Person in Sieg vermisst

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 29.05.2025, 18:18 Uhr

Einsatzort: Hennef - auf der Sieg, kurz nach Hängebrücke Weingartsgasse

Stichwort: "Wassereinsatz - Person in der Sieg"

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Theo Jakobs

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef mit Boot, Happerschoß, Stadt Blankenberg mit Boot, Söven. Rettungsdienst, Polizei.

Rettungshubschrauber Christoph 3

Polizeihubschrauber Hummel

Überörtliche Kräfte und Strömungsretter aus:

- Siegburg - Sankt Augustin - Neunkirchen - Seelscheid (mit Boot) - Bornheim - Troisdorf - Bad Honnef - Köln - u.a.

Anzahl Einsatzkräfte: rund 180

Gründlich schief gelaufen ist ein Vatertagsausflug am 29.05.2025.

Eine fünfköpfige Freundesgruppe hatte sich mitsamt Schlauchboot getroffen, um den Vatertag gebührend zu feiern. An einer nicht näher bezeichneten Stelle oberhalb von Hennef ließen sie das Boot zu Wasser und machten sich in dem Schlauchboot flussabwärts auf den Weg Richtung Siegburg.

Die Männergruppe war gerade dabei, den Tag auf dem Fluss zu genießen, als einer der Kameraden plötzlich vom Rand des Bootes ins Wasser fiel. Das Unglück geschah an einer tieferen Stelle. Da der über Bord gegangene nicht mehr zu sehen war, riefen die Freunde über eine Angehörige per Notruf die Polizei.

Wohl auf Grund von Sprachschwierigkeiten und eines nicht ganz geringen Alkoholpegels konnte der genaue Ort des Geschehens nicht präzise genug beschrieben werden.

So sollte laut erster Alarmierung die Person in Siegburg Deichhaus über Bord gegangen sein. Dann stellte sich aber heraus, dass der Ort des Geschehens vielmehr in Hennef Weingartsgasse zu verorten war.

Auch auf Grund der unklaren Lage wurde eine umfassende Rettungskette in Gang gesetzt, mit mehreren Rettungsbooten, zwei Hubschraubern und zahlreichen Strömungsrettern und weiteren Einsatzkräften.

Neben den beiden Hubschraubern, die den Fluss von oben beobachteten, befanden sich mehrere Rettungsboote gleichzeitig im Fluss, die die Sieg parallel an verschiedenen Stellen und systematisch absuchten. Ferner wurde das Flussufer zur linken und rechten Seite der Sieg von Einsatzkräften zu Lande durchkämmt

Letztlich tauchte der verunfallte Mann rund 1,5km hinter der Hängebrücke zur Weingartsgasse von alleine wieder auf. Es gelang ihm aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen. Er zog sich bei dem Ereignis aber schwere Schürfwunden zu und wurde dann vom Rettungsdienst und Notarzt nach Sichtung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein Vatertag, der für die fünf Männer und besonders den Verunfallten mit einem Schrecken endete aber zum Glück letztlich glimpflich ausging.

Rund 180 Einsatzkräfte verschiedener Einheiten waren im Einsatz. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Theo Jakobs.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell