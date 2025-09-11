PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streitigkeit am Busbahnhof

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 18:45 Uhr soll es am Busbahnhof in Waldshut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Aus bislang unbekannten Gründen soll ein 23-jähriger tunesischer Staatsbürger auf einen 44-jährigen türkischen Staatsbürger eingeschlagen haben. Nachdem der 44-Jährige am Boden lag, soll der 23-Jährige mit einem spitzen Gegenstand mehrfach zugestochen haben. Der 44-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 23-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Mittwoch, 10.09.2025, dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Das Kriminalkommissariat ist unter 07741 8316 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Rund um die Uhr nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07761 934 500 Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 16:25

    POL-FR: Korrektur: Laufenburg: Radfahrer übersehen - möglicherweise Alkohol im Spiel

    Freiburg (ots) - Ergänzung zur Örtlichkeit: Der VW-Fahrer befuhr die Steinmatt Straße und der Radfahrer die Himmelreichstraße in Laufenburg. Laufenburg: Radfahrer übersehen - möglicherweise Alkohol im Spiel Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 6:45 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem 37-jähriger VW-Fahrer und einem 27-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 16:20

    POL-FR: Schluchsee: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

    Freiburg (ots) - Am Samstagvormittag, 06.09.2025, in der Zeit zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, wurde ein Pkw, welcher auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schluchsee stand, durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand eine Eindellung oberhalb des hinteren rechten Kotflügels sowie leichter Lackschaden. Eine Beschädigung durch ein anderes Fahrzeug kann ausgeschlossen werden. Personen, welche ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 16:15

    POL-FR: Löffingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

    Freiburg (ots) - Am Dienstagvormittag, 09.09.2025, gegen 10:15 Uhr fuhr eine 39-jährige Autofahrerin die K4972 aus Richtung Bachheim kommend in Fahrtrichtung Löffingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr eine bislang unbekannte Sattelzugmaschine ohne Auflieger entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, musste die Autofahrerin nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Hierbei entstand Sachschaden am Fahrzeug in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren