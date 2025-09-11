Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streitigkeit am Busbahnhof

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 18:45 Uhr soll es am Busbahnhof in Waldshut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Aus bislang unbekannten Gründen soll ein 23-jähriger tunesischer Staatsbürger auf einen 44-jährigen türkischen Staatsbürger eingeschlagen haben. Nachdem der 44-Jährige am Boden lag, soll der 23-Jährige mit einem spitzen Gegenstand mehrfach zugestochen haben. Der 44-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 23-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Mittwoch, 10.09.2025, dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Das Kriminalkommissariat ist unter 07741 8316 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Rund um die Uhr nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07761 934 500 Hinweise entgegen.

