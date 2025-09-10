POL-FR: Korrektur: Laufenburg: Radfahrer übersehen - möglicherweise Alkohol im Spiel
Freiburg (ots)
Ergänzung zur Örtlichkeit:
Der VW-Fahrer befuhr die Steinmatt Straße und der Radfahrer die Himmelreichstraße in Laufenburg.
Laufenburg: Radfahrer übersehen - möglicherweise Alkohol im Spiel
Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 6:45 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem 37-jähriger VW-Fahrer und einem 27-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Mountainbike- Fahrers, wodurch dieser schwer verletzte wurde und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des VW-Fahrers erlangt werden, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte ungefähr 8.000 Euro betragen.
