Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrektur: Laufenburg: Radfahrer übersehen - möglicherweise Alkohol im Spiel

Freiburg (ots)

Ergänzung zur Örtlichkeit:

Der VW-Fahrer befuhr die Steinmatt Straße und der Radfahrer die Himmelreichstraße in Laufenburg.

Laufenburg: Radfahrer übersehen - möglicherweise Alkohol im Spiel

Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 6:45 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem 37-jähriger VW-Fahrer und einem 27-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Mountainbike- Fahrers, wodurch dieser schwer verletzte wurde und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des VW-Fahrers erlangt werden, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte ungefähr 8.000 Euro betragen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

