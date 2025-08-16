Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - keine Personen verletzt

Dortmund (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr Dortmund um 11:39 Uhr zu einem gemeldeten Brand in die Straße Oberdelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einem Fenster im Dachgeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Da sich nach ersten Informationen noch zwei Personen und ein Hund in der betroffenen Wohnung befinden sollten, gingen sofort zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Parallel dazu wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um weitere Rettungs- und Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Glücklicherweise bestätigte sich die Vermutung nicht: Die Wohnung war leer, Personen und Tiere befanden sich nicht in Gefahr. Der Brand im Schlafzimmer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Anschließend wurden die Wohnung, sowie der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei, unterstützt durch die Kriminalpolizei, aufgenommen. Im Einsatz waren der Führungsdienst von der Feuerwache 1, Kräfte der Feuerwachen 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen), 9 (Mengede), der Löschzug 19 (Lütgendortmund) der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst und die Polizei/ Kriminalpolizei. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte für etwa zwei Stunden im Einsatz.

