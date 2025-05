Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidieren auf Radweg - zwei Personen verletzt

Marth (ots)

Zu einer Kollision eines 56-jährigen mit einer 6-jährigen Radfahrerin kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Leineradweg zwischen Uder und Arenshausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision des Mannes mit dem Kind, das in einer kleinen Gruppe den Radweg im Gegenverkehr befuhr. Der 56-Jährige erlitt schwere, das Kind leichte Verletzungen. An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Eichsfeld die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell