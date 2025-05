Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungswageneinsatz nach Rettungswageneinsatz

Nordhausen (ots)

Zwei Autofahrer befuhren am Donnerstagabend hintereinander die Töpferstraße in Richtung August-Bebel-Platz. Im Bereich des Töpfertores hatte der Vorausfahrende einem Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, folgerichtig Platz geschaffen. Der Nachfolgende erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Der Fahrzeugführer des vorderen Autos wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das örtliche Klinikum gebracht.

