Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Ladendiebstähle - drei Täter bislang bekannt

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 09.04.2025 kam es zu bislang vier bekannten Ladendiebstählen im Saale-Orla-Kreis. Gegen 10:00 Uhr passierte ein 36-jähriger Mann in einem Supermarkt in Bad Lobenstein, Am Alten Hügel den Kasenbereich, ohne das elektronisches Gerät im Wert von 5,00 EUR zu bezahlen, welches sich in seiner Jackentasche befand. Ertkannt wurde der Diebstahl durch eine Mitarbeiterin des Marktes.

Gegen 10:15 Uhr begab sich ein 74-jähriger nach dem Bezahlen in einem Baumarkt in der Saalfelder Straße in Pößneck zu seinem Kfz. Auf dem Weg zw. Marktgebäude und Kfz entnahm der Mann dann aber noch zwei Pflanzen aus dem Außenverkaufsstand, ohne diese zu bezahlen. Dies wurde ebenfalls durch eine Mitarbeiterin des Marktes erkannt und zur Anzeige gebracht.

Zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr befand sich eine 74-jährige Frau in beiden Supermärkten in Gefell in der Schleizer Straße, um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Als die 74-jährige Frau im Penny dann zahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portmonee aus der Umhängetasche gestohlen worden war, da sie zuvor noch bei LIDL bezahlt hatte. Hinweise zu dem oder den unbekannten Dieben des Portmonnes können bei der Polizeiinspektion Saale-Orla oder jeder anderen Polizeidienststelle genannt werden.

Gegen 15:30 Uhr stahl ein 25-jähriger Mann in einem scheinbar unbeobachteten Moment zwei Tabaktüten aus dem Kassenbereich in einem Supermarkt in Triptis, Am Postberg. Da es einen Zeugen des Diebstahls gab und der 25-jährige Ladendieb nicht das erste Mal im Laden war, konnte dieser noch am Nachmittag ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell