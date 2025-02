Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrer war alkoholisiert und stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.2.2025, 23.45 Uhr wollten Polizisten einen Autofahrer auf der Beelener Straße in Warendorf anhalten. Als der 27-Jährige das Vorhaben bemerkte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr zurück in Richtung Beelen. Die Einsatzkräfte fuhren dem Sassenberger hinterher und hielten ihn in Höhe der Beckumer Straße an. Bei der Überprüfung des 27-Jährigen stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Beamten nahmen den Sassenberger mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

