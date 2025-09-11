Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Rauch im Hochhaus - Kabelbrand als Ursache

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Mittwoch, 10.09.2025, um 00:13 Uhr wurde gemeldet, dass die 9. Etage eines Wohnhauses in der Schauinslandstraße verraucht sei, weil der Sicherungskasten eines Aufzugs brenne. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Kabel eines Sicherungskastens in Brand geraten war, was zu einer moderaten Rauchentwicklung geführt hatte. Die umliegenden Wohnungen waren nach derzeitigem Kenntnisstand von der Rauchentwicklung nicht betroffen. Einer Wohnung musste zeitweilig der Strom abgestellt werden. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren Umkirch und Bötzingen die Polizeireviere Breisach und Freiburg-Nord.

