Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der A5

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 10. September 2025, kam es auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Mitte und Teningen zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt herrschte stockender Verkehr.

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 14.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen auf einen stehenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf einen weiteren Pkw geschoben, der wiederum auf ein viertes Auto auffuhr.

Im mutmaßlich unfallverursachenden Fahrzeug wurden nach aktuellem Kenntnisstand der Fahrer, seine Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von 1 und 7 Jahren leicht verletzt. Auch der 28-jährige Fahrer des vorausfahrenden Pkw erlitt Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, bei denen auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

