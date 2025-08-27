PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 36. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 36. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 1. September:

L47, Wehlen; B41, Rötsweiler-Nockenthal; A1, Mehring

Dienstag, 2. September:

A60, Winterspelt; A64, Pfalzel; B49, Wittlich; B270, Sien

Mittwoch, 3. September:

!64, Pallien; L52, Hasborn; B51, Bitburg

Donnerstag, 4. September:

Saarburg; A60, Prüm; B327, Hermeskeil; L151, Mertesdorf

Freitag, 5. September:

A602, Ruwer-Maximin; L103, Bad Bertrich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

