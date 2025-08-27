POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 36. KW
Trier (ots)
An folgendem Standort misst die Polizei in der 36. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 1. September:
L47, Wehlen; B41, Rötsweiler-Nockenthal; A1, Mehring
Dienstag, 2. September:
A60, Winterspelt; A64, Pfalzel; B49, Wittlich; B270, Sien
Mittwoch, 3. September:
!64, Pallien; L52, Hasborn; B51, Bitburg
Donnerstag, 4. September:
Saarburg; A60, Prüm; B327, Hermeskeil; L151, Mertesdorf
Freitag, 5. September:
A602, Ruwer-Maximin; L103, Bad Bertrich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
