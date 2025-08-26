PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl auf archäologischer Grabungsstätte - Zeugen gesucht

Wettlingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum zwischen Freitag, dem 22. August, 13:30 Uhr und Montag, dem 25. August, 8:30 Uhr ein archäologisches Fundstück von einer Grabungsstätte bei Wettlingen.

Auf einem Feld finden dort derzeit Ausgrabungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz statt. Bei dem gestohlenen Gegenstand handelt es sich um ein Steinbeil aus der Eisenzeit.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen in der Nähe der Ausgrabungsstätte beobachtet haben, sich unter 06561/96850 bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:31

    POL-PPTR: Einbruch auf dem Petrisberg

    Trier (ots) - Am Samstagabend, 23. August, zwischen 18:45 Uhr und 21:55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Petrisberg in Trier. Der oder die Täter beschädigten die Glasscheibe der Terrassentür, gelangten so ins Haus und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:30

    POL-PPTR: Diebstahl aus Opel Astra

    Trier (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 21. August, auf Freitag, 22. August, zwischen 21:30 Uhr und 6:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem grauen Opel Astra in der Eurener Straße in Trier, in der Nähe der KiTa St. Ambrosius. Der oder die Täter entwendeten Kleidung und weitere Gegenstände in niedrigem vierstelligen Wert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren