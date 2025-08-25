Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch auf dem Petrisberg

Trier (ots)

Am Samstagabend, 23. August, zwischen 18:45 Uhr und 21:55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Petrisberg in Trier. Der oder die Täter beschädigten die Glasscheibe der Terrassentür, gelangten so ins Haus und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell