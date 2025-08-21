PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Trier (ots)

Nach zwei Fällen von Trickdiebstahl in Trier bittet die Kriminalpolizei um Hinweise.

Am Dienstag, dem 12. August, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich der erste der beiden Fälle in der Tarforster Straße an einer Bushaltestelle. Die unbekannten Täter sprachen eine vierköpfige Personengruppe aus einem Auto heraus an und baten diese um Hilfe. Der Fahrer der weißen 3er BWM Limousine stieg dabei aus und umarmte einen Mann aus der Personengruppe um sich zu bedanken, während die Beifahrerin im Fahrzeug blieb. Bei der Umarmung entwendete der BMW-Fahrer dem Mann eine Halskette.

Am Mittwoch, dem 13. August, gegen 17:20 Uhr, sprachen bislang unbekannte Täter, ebenfalls aus einem Fahrzeug heraus, ein Ehepaar an, dass sich an der Bushaltestelle "Südbahnhof" in der Trierer Saarstraße befand. Sowohl der Fahrer des Fahrzeuges als auch eine auf dem Rücksitz sitzende Frau sprachen mit dem Paar. Im Laufe des Gespräches bot die weibliche Tatverdächtige der späteren Geschädigten Schmuck an und legte ihr eine Halskette um. Dabei entwendete sie der Geschädigten geschickt eine hochwertige Halskette.

Die beiden verdächtigen Personen können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer des Pkw:

   -	Männlich -	Südländisches Aussehen -	Ca. 30-40 Jahre alt -	Ca. 
170 cm groß -	Ggf. Muttermal auf der rechten Wange -	Normale bis 
kräftige Statur -	Wenig Haare oder teilweise Glatze, dunkle 
Kopfbehaarung an der Kopfseite

Beifahrerin des Pkw bzw. auf dem Rücksitz sitzend: - Weiblich - Osteuropäisches Aussehen - Ca. 30-40 Jahre alt - Ca. 160 cm groß - Normale bis kräftige Statur - Trägt ein gemustertes Kopftuch - Trägt ggf. goldenen Schmuck an den Armen - Ggf. goldene Eckzähne

Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise und der Beschreibung der Tatverdächtigen gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651/983-43390 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
  • 21.08.2025 – 08:06

    POL-PPTR: Betrugsversuche an der A 1 und A 60 im Landkreis Bernkastel- Wittlich

    Landscheid (ots) - Am Mittwoch, 20.08.2025 zwischen 13:45 und 14:15 Uhr gingen bei der Polizeiautobahnstation Schweich mehrere Mitteilungen über Personen ein, die in scheinbar betrügerischer Absicht Pannen vortäuschen würden. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer seien durch Handbewegungen zum Anhalten aufgefordert und gebeten worden, Geld auszuhändigen, damit man von ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:17

    POL-PPTR: Mit Vollgas ins Fahrverbot: Polizei beschlagnahmt Führerschein eines Rasers

    Trier (ots) - Am Morgen des 20. August 2025, gegen 6 Uhr, wurde ein Provida-Team des Polizeipräsidiums Trier auf ein helles Fahrzeug aufmerksam, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Zurmaiener Straße in Trier stadtauswärts fuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer des Fahrzeuges ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:26

    POL-PPTR: Nachtragsmeldung: Festnahme eines 30-Jährigen nach Sexualdelikt im Nells-Park

    Trier, Nells-Park (ots) - Wie wir bereits in einer Pressemeldung am 14. August, 14:24 Uhr, berichteten, kam es zwei Tage zuvor, am Dienstag, 12. August, mutmaßlich zu einem Sexualdelikt im Nells-Park in Trier. Herbeieilende Zeugen konnten den Täter schließlich von weiteren Tathandlungen abhalten. Der Tatverdächtige, der bislang unbekannten Aufenthalts war, konnte ...

    mehr
