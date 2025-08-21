PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Betrugsversuche an der A 1 und A 60 im Landkreis Bernkastel- Wittlich

Landscheid (ots)

Am Mittwoch, 20.08.2025 zwischen 13:45 und 14:15 Uhr gingen bei der Polizeiautobahnstation Schweich mehrere Mitteilungen über Personen ein, die in scheinbar betrügerischer Absicht Pannen vortäuschen würden. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer seien durch Handbewegungen zum Anhalten aufgefordert und gebeten worden, Geld auszuhändigen, damit man von diesem tanken könne. Zeugen konnten den oder die Täter an der Anschlussstelle Landscheid der A60 und an der Anschlussstelle Hasborn der A1 beobachten.

Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder möglicherweise sogar selbst angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter der Telefonnummer 06502 9165-0 zu melden.

Bei dem beschriebenen Vorgehen handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Täter täuschen - vorwiegend an Autobahnen oder anderen vielbefahrenen Straßen - Notlagen vor, um so Geld vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer zu erbeuten. Als Austausch- oder Pfandgegenstände werden vielfach minderwertige Schmuckgegenstände, sogenanntes "Autobahngold", angeboten. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern dazu, eine gesunde Skepsis beim Kontakt mit vermeintlich in Notsituationen befindlichen Personen an den Tag zu legen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502 91650
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

