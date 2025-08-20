PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: Festnahme eines 30-Jährigen nach Sexualdelikt im Nells-Park

Trier, Nells-Park (ots)

Wie wir bereits in einer Pressemeldung am 14. August, 14:24 Uhr, berichteten, kam es zwei Tage zuvor, am Dienstag, 12. August, mutmaßlich zu einem Sexualdelikt im Nells-Park in Trier. Herbeieilende Zeugen konnten den Täter schließlich von weiteren Tathandlungen abhalten.

Der Tatverdächtige, der bislang unbekannten Aufenthalts war, konnte letztlich in den frühen Morgenstunden des 19. August von Polizeikräften festgenommen werden. Bereits im Vorfeld hatte ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier die Untersuchungshaft gegen den 30-Jährigen angeordnet. Nach gestriger Vorführung bei dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier wurde der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen zur Tat dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

