Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: aktueller Polizeieinsatz in Bad Bertrich

Trier (ots)

Der Polizeieinsatz in Bad Bertrich ist beendet. [unsere Meldung von 14:55 Uhr]

Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den 37-Jährigen widerstandlos vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. Die eingerichteten Sperrungen werden zeitnah aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 14:55

    POL-PPTR: Aktueller Polizeieinsatz in Bad Bertrich

    Bad Bertrich (ots) - Seit etwa 12 Uhr am heutigen Donnerstag, dem 14. August, ist die Polizei in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff ein 37-Jähriger bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses die eingesetzten Polizeibeamten an, sodass diese sich aus dem Gebäude zurückziehen mussten und Unterstützungskräfte anforderten. Der Tatverdächtige befindet sich ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:24

    POL-PPTR: Sexualdelikt im Nells Park - Zeugen gesucht

    Trier (ots) - Am Dienstagabend, den 12. August 2025, gegen 20 Uhr, kam es im Nells Park in Trier zu einem Sexualdelikt, das von Passanten beobachtet werden konnte. Zeugen eilten der Frau zu Hilfe und konnten den Täter von weiteren Handlungen abhalten. Der Vorfall wurde erst am Folgetag bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Trier aufgenommen und dauern weiter an. Die Personalien der ...

    mehr
