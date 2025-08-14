Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sexualdelikt im Nells Park - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Dienstagabend, den 12. August 2025, gegen 20 Uhr, kam es im Nells Park in Trier zu einem Sexualdelikt, das von Passanten beobachtet werden konnte. Zeugen eilten der Frau zu Hilfe und konnten den Täter von weiteren Handlungen abhalten.

Der Vorfall wurde erst am Folgetag bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Trier aufgenommen und dauern weiter an. Die Personalien der Geschädigten, der Zeugen sowie des Tatverdächtigen konnten ermittelt werden - der Tatverdächtige ist zurzeit unbekannten Aufenthalts. Die Beamten der Kriminalpolizei Trier führen weitere Ermittlungen zum Tatgeschehen und zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen durch.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Aufenthalt des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983 43390 zu melden.

