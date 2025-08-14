PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Aktueller Polizeieinsatz in Bad Bertrich

Bad Bertrich (ots)

Seit etwa 12 Uhr am heutigen Donnerstag, dem 14. August, ist die Polizei in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich im Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand griff ein 37-Jähriger bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses die eingesetzten Polizeibeamten an, sodass diese sich aus dem Gebäude zurückziehen mussten und Unterstützungskräfte anforderten.

Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin im Gebäude. Im Einsatz befinden sich neben Kräften des Polizeipräsidiums Trier auch Kräfte der Spezialeinheiten.

Der Bereich der Fußgängerzone in Bad Bertrich ist durch die Polizei für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

