Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsunsicheres Auto aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 18.02.2025, gegen 10:00 Uhr, hat die Polizei in der Brückenstraße in Waldshut ein verkehrsunsicheres Auto aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei überprüfte einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes, welcher sich augenscheinlich in einem desolaten Zustand befand. Zahlreiche Rostmängel, Beschädigungen und Mängel an der Bereifung ergaben den Verdacht, dass das Fahrzeug nicht verkehrstauglich sein könnte. Die Begutachtung bei einer technischen Prüfstelle bestätigte den Verdacht. Zahlreiche erhebliche Mängel führten zur sofortigen Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges und Untersagung der Weiterfahrt. Eine Bußgeldanzeige gegen den 18jährigen Fahrzeuglenker folgt.

