POL-PPTR: Diebstahl aus Opel Astra
Trier (ots)
In der Nacht von Donnerstag, 21. August, auf Freitag, 22. August, zwischen 21:30 Uhr und 6:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem grauen Opel Astra in der Eurener Straße in Trier, in der Nähe der KiTa St. Ambrosius. Der oder die Täter entwendeten Kleidung und weitere Gegenstände in niedrigem vierstelligen Wert.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
