Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Illegale Abfallentsorgung

POL-PPTR: Illegale Abfallentsorgung
Morbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 24. August, 17:00 Uhr, bis Dienstag, dem 26. August, um 8:40 Uhr lagerten bislang Unbekannte an der B 327 Zolleiche bei Morbach illegal eine große Menge von Abfällen ab. Dabei handelt es sich zum Großteil um asbesthaltige Abfälle die teilweise in sogenannten Bigpacks verpackt sind.

Aufgrund der Menge und der Anzahl der verwendeten Bigpacks gehen die Ermittler davon aus, dass die Abfälle mit einem LKW der eventuell mit einem Ladekran ausgestattet war an der Örtlichkeit abgeladen wurde.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet Zeugen, sich unter 066781 5610 zu melden.

