Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Jugendliche zünden Deo-Flasche an

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, gegen 20:30 Uhr wurden im Bereich des Schwimmbades in Todtmoos zwei männliche junge Personen dabei beobachtet, wie sie eine in Papier eingewickelte Deo-Flasche anzündeten. Anschließend rannten sie weg. Das Feuer konnte durch einen Zeugen mittels Feuerlöscher gelöscht werden, sodass es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Schaden am Gebäude kam. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
