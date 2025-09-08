PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kindergarten

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heutingsweg; Tatzeit: Zwischen dem 05.09.2025, 18.00 Uhr und 08.09.2025, 07.10 Uhr; Auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Kindergarten verschafften sich Einbrecher in Bocholt. Die bislang nicht bekannten Täter brachen im Verlauf des vergangenen Wochenendes in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.(jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

