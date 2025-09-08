POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kindergarten
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Heutingsweg; Tatzeit: Zwischen dem 05.09.2025, 18.00 Uhr und 08.09.2025, 07.10 Uhr; Auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Kindergarten verschafften sich Einbrecher in Bocholt. Die bislang nicht bekannten Täter brachen im Verlauf des vergangenen Wochenendes in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.(jh)
