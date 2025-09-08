PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sachbeschädigung an Pkw

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Süringstraße;

Tatzeit: 06.09.2025, zwischen 19.30 Uhr und 21.05 Uhr;

Einen weißen Peugeot 308 mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Vreden. Das Auto stand in der Süringstraße. Am Samstagabend beschädigte der Täter das Fahrzeug im Bereich der Frontschürze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:25

    POL-BOR: Gescher - Einbruch in Einfamilienhaus

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Ruthmannstraße; Tatzeit: zwischen 31.08.2025, 08.00 Uhr und 07.09.2025, 19.55 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Ruthmannstraße in Gescher. Im Verlauf der vergangenen Woche machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:24

    POL-BOR: Borken-Weseke - Unfallflucht mit Personenschaden

    Borken-Weseke (ots) - Unfallort: Borken-Weseke, B70 / Nordvelener Straße; Unfallzeit: 07.09.2025, 14.00 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Borken-Weseke. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der B70 in Richtung Weseke unterwegs. In Höhe der Kreuzung Nordvelener Straße kam ihm ein Auto entgegen, welches nach links abbog. Um einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:22

    POL-BOR: Ahaus - Auf Mofa aufgefahren und geflüchtet

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Kusenhook; Unfallzeit: 05.09.2025, zwischen 14.50 Uhr und 15.00 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitagnachmittag in Ahaus auf ein grünes Mofa aufgefahren. Der Geschädigte befuhr die Straße Kusenhook und beabsichtigte, links auf die Fuistingstraße abzubiegen. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Mofafahrer fiel zu Boden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren