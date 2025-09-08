POL-BOR: Vreden - Sachbeschädigung an Pkw

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Kusenhook; Unfallzeit: 05.09.2025, zwischen 14.50 Uhr und 15.00 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitagnachmittag in Ahaus auf ein grünes Mofa aufgefahren. Der Geschädigte befuhr die Straße Kusenhook und beabsichtigte, links auf die Fuistingstraße abzubiegen. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Mofafahrer fiel zu Boden und ...

