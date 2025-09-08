POL-BOR: Vreden - Sachbeschädigung an Pkw
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Süringstraße;
Tatzeit: 06.09.2025, zwischen 19.30 Uhr und 21.05 Uhr;
Einen weißen Peugeot 308 mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Vreden. Das Auto stand in der Süringstraße. Am Samstagabend beschädigte der Täter das Fahrzeug im Bereich der Frontschürze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell