PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Unfallflucht mit Personenschaden

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, B70 / Nordvelener Straße; Unfallzeit: 07.09.2025, 14.00 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Borken-Weseke. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der B70 in Richtung Weseke unterwegs. In Höhe der Kreuzung Nordvelener Straße kam ihm ein Auto entgegen, welches nach links abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Motorradfahrer stark ab und kam dabei zu Fall. Der Unbekannte flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:22

    POL-BOR: Ahaus - Auf Mofa aufgefahren und geflüchtet

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Kusenhook; Unfallzeit: 05.09.2025, zwischen 14.50 Uhr und 15.00 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitagnachmittag in Ahaus auf ein grünes Mofa aufgefahren. Der Geschädigte befuhr die Straße Kusenhook und beabsichtigte, links auf die Fuistingstraße abzubiegen. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Mofafahrer fiel zu Boden und ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:44

    POL-BOR: Borken - Diebe stehlen Material

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Nordring; Tatzeit: zwischen 05.09.2025, 17.00 Uhr, und 06.09.2025, 09.30 Uhr; Auf Kupfer und Kabel abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken. Die Täter entwendeten das Material von einem Betriebsgelände am Nordring. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:42

    POL-BOR: Borken - Einbruch in Pkw

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Parkstraße; Tatzeit: 06.09.2025; In ein abgestelltes Auto eingedrungen sind Unbekannte am Samstag in Borken. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Innere des Wagens zu gelangen. Dieser stand zum Zeitpunkt der Tat auf einem Parkplatz an der Parkstraße. Die Diebe entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Navigationsgeräte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren