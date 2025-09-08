Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Unfallflucht mit Personenschaden

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, B70 / Nordvelener Straße; Unfallzeit: 07.09.2025, 14.00 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Borken-Weseke. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der B70 in Richtung Weseke unterwegs. In Höhe der Kreuzung Nordvelener Straße kam ihm ein Auto entgegen, welches nach links abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Motorradfahrer stark ab und kam dabei zu Fall. Der Unbekannte flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell