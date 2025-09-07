PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebe stehlen Material

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nordring;

Tatzeit: zwischen 05.09.2025, 17.00 Uhr, und 06.09.2025, 09.30 Uhr;

Auf Kupfer und Kabel abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken. Die Täter entwendeten das Material von einem Betriebsgelände am Nordring. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

