POL-BOR: Borken - Diebe stehlen Material
Borken (ots)
Tatort: Borken, Nordring;
Tatzeit: zwischen 05.09.2025, 17.00 Uhr, und 06.09.2025, 09.30 Uhr;
Auf Kupfer und Kabel abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken. Die Täter entwendeten das Material von einem Betriebsgelände am Nordring. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
