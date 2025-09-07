POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;
Unfallzeit: 03.09.2025, zwischen 06.45 Uhr und 16.10 Uhr;
Nach einem Unfall weggefahren ist ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch in Bocholt. Der Verursacher hatte zwischen 06.45 Uhr und 16.10 Uhr an der Welfenstraße einen grauen Pkw der Marke Hyundai angefahren, der dort parkte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)
