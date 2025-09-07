PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;

Unfallzeit: 03.09.2025, zwischen 06.45 Uhr und 16.10 Uhr;

Nach einem Unfall weggefahren ist ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch in Bocholt. Der Verursacher hatte zwischen 06.45 Uhr und 16.10 Uhr an der Welfenstraße einen grauen Pkw der Marke Hyundai angefahren, der dort parkte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

