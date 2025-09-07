POL-BOR: Bocholt-Spork - Nach Unfall nicht geblieben
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt-Spork, Am Wielbach;
Unfallzeit: 05.09.2025, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr;
Gegen ein geparktes Auto gefahren ist ein Unbekannter am Freitag in Bocholt-Spork. Zurück blieb ein beschädigter weißer VW - der Verursacher war vom Unfallort geflüchtet. Der Zeitpunkt des Unfalls liegt zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr, der Unfallort befindet sich auf einem Parkplatz an der Straße Am Wielbach. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt melden. (to)
