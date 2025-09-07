Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Nach Unfall nicht geblieben

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Spork, Am Wielbach;

Unfallzeit: 05.09.2025, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr;

Gegen ein geparktes Auto gefahren ist ein Unbekannter am Freitag in Bocholt-Spork. Zurück blieb ein beschädigter weißer VW - der Verursacher war vom Unfallort geflüchtet. Der Zeitpunkt des Unfalls liegt zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr, der Unfallort befindet sich auf einem Parkplatz an der Straße Am Wielbach. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt melden. (to)

