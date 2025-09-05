PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Beckerhookstraße; Tatzeit: 04.09.2025, zwischen 19.00 Uhr und 21.15 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Beckerhookstraße in Gronau. Am Donnerstagabend machten sich die Einbrecher gewaltsam an der Haustür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ob die Täter Beute gemacht haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:21

    POL-BOR: Heek - Einbruch in Firmenhalle

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: zwischen 04.09.2025, 18.00 Uhr und 05.09.2025, 5.55 Uhr; In eine Firmenhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen machen sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster vom Hallenrolltor zu schaffen und gelangten so in das Innere der Halle. Sie durchwühlten die Halle und entwendeten Arbeitsgeräte, ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:20

    POL-BOR: Gronau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Pfarrer-Reukes-Straße; Unfallzeit: 28.08.2025, 17:30 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag, den 28.08.2025 in Gronau auf einen blauen Opel Astra aufgefahren. Der Geschädigte befuhr die Pfarrer-Reukes-Straße in Richtung Zollstraße, als der Unbekannte von hinten auffuhr und einen Schaden am Heckstoßfänger verursachte. Anstatt anzuhalten, setzte der ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:20

    POL-BOR: Südlohn-Oeding - Versuchter Diebstahl aus Pkw

    Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn-Oeding, Sickinghook; Tatzeit: zwischen 03.09.2025 und 04.09.2025, 15.30 Uhr; Auf einen Pkw abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Südlohn-Oeding. Das Fahrzeug stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Straßenrand der Straße Sickinghook. Der Einbrecher beschädigte eine Scheibe und durchwühlte das Auto. Nach Angaben des Zeugen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren