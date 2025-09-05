Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Beckerhookstraße; Tatzeit: 04.09.2025, zwischen 19.00 Uhr und 21.15 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Beckerhookstraße in Gronau. Am Donnerstagabend machten sich die Einbrecher gewaltsam an der Haustür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ob die Täter Beute gemacht haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

