Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Pfarrer-Reukes-Straße;

Unfallzeit: 28.08.2025, 17:30 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag, den 28.08.2025 in Gronau auf einen blauen Opel Astra aufgefahren. Der Geschädigte befuhr die Pfarrer-Reukes-Straße in Richtung Zollstraße, als der Unbekannte von hinten auffuhr und einen Schaden am Heckstoßfänger verursachte. Anstatt anzuhalten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Opel-Fahrer folgte ihm bis auf ein Tankstellengelände, wo es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Anschließend fuhr der Mann über die Gildehauser Straße weiter in Richtung Nordhorn.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, helle kurze Haare und sprach Englisch mit Akzent. Er fuhr einen weißen Mitsubishi Space Star mit niederländischem Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall und die darauffolgende Auseinandersetzung. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

