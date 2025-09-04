PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Wiegbold; Unfallzeit: 03.09.2025, zwischen 14.00 Uhr 15.45 Uhr; Einen grauschwarzen Seat Arona angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Ottenstein. Das Auto hatte am Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 15.45 Uhr auf einem Parkstreifen der Straße Wiegbold gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

