Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Wiegbold; Unfallzeit: 03.09.2025, zwischen 14.00 Uhr 15.45 Uhr; Einen grauschwarzen Seat Arona angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Ottenstein. Das Auto hatte am Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 15.45 Uhr auf einem Parkstreifen der Straße Wiegbold gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

