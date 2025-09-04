Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallflucht begangen

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Preinhok/Sandheck; Unfallzeit: 03.09.2025, 14.00 Uhr;

Eine Gitterabdeckung eines Anhängers verloren hat ein bislang Unbekannter in Groß-Reken. Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr war ein Lkw auf der Straße Preinhok Richtung Groß-Reken unterwegs, als er über den metallischen Gegenstand fuhr und seine Karosserie beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Nach eigenen Angaben des Lkw-Fahrers soll es sich bei dem Flüchtigen um einen weißen Skoda mit einem Anhänger aus Ahaus handeln. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

