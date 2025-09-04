PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Füstingstraße; Unfallzeit: 03.09.2025, 15.00 Uhr; Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.00 Uhr auf der Fuistingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelecfahrerin leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Fuistingstraße in Richtung Kreisverkehr Wessumer Straße / Graeser Straße /Adenauerring und musste verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug auf dem dortigen Fuß- und Radwegüberweg anhalten. Eine 20-jährige Ahauserin war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Fuistingstraße unterwegs und musste eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren. Dabei stürzte sie über den Lenker und verletzte sich. Der Pkw entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach Angaben der Ahauserin soll es sich um einen hellen Pkw gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.(sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren