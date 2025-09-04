Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Füstingstraße; Unfallzeit: 03.09.2025, 15.00 Uhr; Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.00 Uhr auf der Fuistingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelecfahrerin leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Fuistingstraße in Richtung Kreisverkehr Wessumer Straße / Graeser Straße /Adenauerring und musste verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug auf dem dortigen Fuß- und Radwegüberweg anhalten. Eine 20-jährige Ahauserin war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Fuistingstraße unterwegs und musste eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren. Dabei stürzte sie über den Lenker und verletzte sich. Der Pkw entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach Angaben der Ahauserin soll es sich um einen hellen Pkw gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.(sb)

