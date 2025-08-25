Polizei Wuppertal

POL-W: RS Vermisstensuche nach dem 69-jährigen Michael H.- Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit Samstag, 23.08.2025, 10:00 Uhr, wird der 69-jährige Michael H. vermisst. Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift in Remscheid-Lennep gesehen. Der Vermisste ist circa 1,75m bis 1,80m groß, hat eine Glatze und einen grauen Oberlippenbart. Er trägt eine Brille. Bekleidet war er am Samstag mit einer olivfarbenen Jacke, einer blauen Jeans und bunten Turnschuhen mit orangefarbenem Muster. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.

