PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Vermisstensuche nach dem 69-jährigen Michael H.- Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

POL-W: RS Vermisstensuche nach dem 69-jährigen Michael H.- Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Seit Samstag, 23.08.2025, 10:00 Uhr, wird der 69-jährige Michael H. 
vermisst. Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift in 
Remscheid-Lennep gesehen. 

Der Vermisste ist circa 1,75m bis 1,80m groß, hat eine Glatze und 
einen grauen Oberlippenbart. Er trägt eine Brille. 

Bekleidet war er am Samstag mit einer olivfarbenen Jacke, einer 
blauen Jeans und bunten Turnschuhen mit orangefarbenem Muster. 

Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. 


Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 
0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:22

    POL-W: RS Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden

    Wuppertal (ots) - Am Donnerstagmorgen (21.08.2025, 08:15 Uhr) ereignete sich auf der Sieper Straße in Remscheid ein Verkehrsunfall, in den acht Fahrzeuge  involviert waren und bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand. Nach ersten Erkenntnissen sicherte ein 28-jähriger Lkw-Fahrer seinen Lkw nicht ausreichend gegen Wegrollen. Der Lkw rollte einen ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:51

    POL-W: W Unfall auf Lichtscheid - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Morgen (19.08.2025, 09:20 Uhr) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Ein 65-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Müngstener Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als er in diesen einfuhr, um in den Böhler Weg abzubiegen, fuhr zeitgleich ein Lieferwagen in den Kreisverkehr ein. Der Lieferwagen stieß mit dem Mann zusammen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren