Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf Lichtscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (19.08.2025, 09:20 Uhr) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Ein 65-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Müngstener Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als er in diesen einfuhr, um in den Böhler Weg abzubiegen, fuhr zeitgleich ein Lieferwagen in den Kreisverkehr ein. Der Lieferwagen stieß mit dem Mann zusammen und setzte seine Fahrt in Richtung Oberbergische Straße fort. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall oder dem Lieferwagen machen können, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

