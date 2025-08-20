PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf Lichtscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (19.08.2025, 09:20 Uhr) ereignete sich eine 
Verkehrsunfallflucht, bei der ein Radfahrer leichte Verletzungen 
erlitt. 

Ein 65-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Müngstener Straße in 
Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als er in diesen einfuhr, um in den 
Böhler Weg abzubiegen, fuhr zeitgleich ein Lieferwagen in den 
Kreisverkehr ein. Der Lieferwagen stieß mit dem Mann zusammen und 
setzte seine Fahrt in Richtung Oberbergische Straße fort. 

Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall
oder dem Lieferwagen machen können, sich mit der Polizei unter 0202 
284 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

