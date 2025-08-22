Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Tötungsdelikt in Wuppertal-Barmen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen eines Tötungsdelikts auf der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal-Barmen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Am 21.08.2025 gegen 15:00 Uhr meldete der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Wuppertal eine leblose Person in einer Wohnung auf der Friedrich-Engels-Allee. Die Person wies unter anderem Schnittverletzungen im Bereich des Halses auf. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-jährigen Deutschen feststellen. Nach dem Ergebnis der am heutigen Freitag (22.08.2025) erfolgten Obduktion des Leichnams des Verstorbenen verstarb dieser infolge von Gewalteinwirkung gegen den Körper und den Hals mittels eines scharfen Gegenstands. Durch die intensiven Ermittlungen konnte ein dringend tatverdächtiger 26-jähriger Deutscher ermittelt werden, der am Mittag des 22.08.2025 vorläufig festgenommen wurde. Er wird am morgigen Samstag (23.08.2025) seitens der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Wuppertal wegen des Verdachts des Totschlags vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und einer etwaigen Motivlage dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell