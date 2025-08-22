PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Tötungsdelikt in Wuppertal-Barmen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen eines Tötungsdelikts auf der Friedrich-Engels-Allee in 
Wuppertal-Barmen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. 

Am 21.08.2025 gegen 15:00 Uhr meldete der Kommunale Ordnungsdienst 
der Stadt Wuppertal eine leblose Person in einer Wohnung auf der 
Friedrich-Engels-Allee. Die Person wies unter anderem 
Schnittverletzungen im Bereich des Halses auf. Der Notarzt konnte nur
noch den Tod des 59-jährigen Deutschen feststellen. 

Nach dem Ergebnis der am heutigen Freitag (22.08.2025) erfolgten 
Obduktion des Leichnams des Verstorbenen verstarb dieser infolge von 
Gewalteinwirkung gegen den Körper und den Hals mittels eines scharfen
Gegenstands. Durch die intensiven Ermittlungen konnte ein dringend 
tatverdächtiger 26-jähriger Deutscher ermittelt werden, der am Mittag
des 22.08.2025 vorläufig festgenommen wurde. Er wird am morgigen 
Samstag (23.08.2025) seitens der Staatsanwaltschaft dem zuständigen 
Haftrichter des Amtsgerichts Wuppertal wegen des Verdachts des 
Totschlags vorgeführt. 

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und einer etwaigen 
Motivlage dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt Patrick Penders
Tel.: 0202-5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

