Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.08.2025, 08:15 Uhr) ereignete sich auf der Sieper Straße in Remscheid ein Verkehrsunfall, in den acht Fahrzeuge 
involviert waren und bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand. 

Nach ersten Erkenntnissen sicherte ein 28-jähriger Lkw-Fahrer seinen 
Lkw nicht ausreichend gegen Wegrollen. Der Lkw rollte einen Hang 
hinunter und stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen (Skoda Skala, 
Opel Corsa, Ford Focus, VW Tiguan, Skoda Fabia, VW Golf). 

Der VW Golf und der Opel Corsa waren zum Zeitpunkt des Unfalls am 
Straßenrand geparkt. Die anderen beteiligten Fahrzeuge waren mit 
Personen besetzt und befanden sich auf der Straße. 

Infolge der Kollision mit dem Lkw wurde der geparkte VW Golf noch 
gegen einen BMW 530i und schließlich gegen eine Mauer geschoben. 
Der geparkte Opel kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches aus 
der Verankerung brach. 

Die Fahrerin des Ford (28) erlitt leichte Verletzungen und wurde vor 
Ort vom Rettungsdienst betreut. 


Der Skoda, der Ford und der VW Tiguan verblieben nicht mehr 
fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. 


Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

