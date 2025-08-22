Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.08.2025, 08:15 Uhr) ereignete sich auf der Sieper Straße in Remscheid ein Verkehrsunfall, in den acht Fahrzeuge involviert waren und bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand. Nach ersten Erkenntnissen sicherte ein 28-jähriger Lkw-Fahrer seinen Lkw nicht ausreichend gegen Wegrollen. Der Lkw rollte einen Hang hinunter und stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen (Skoda Skala, Opel Corsa, Ford Focus, VW Tiguan, Skoda Fabia, VW Golf). Der VW Golf und der Opel Corsa waren zum Zeitpunkt des Unfalls am Straßenrand geparkt. Die anderen beteiligten Fahrzeuge waren mit Personen besetzt und befanden sich auf der Straße. Infolge der Kollision mit dem Lkw wurde der geparkte VW Golf noch gegen einen BMW 530i und schließlich gegen eine Mauer geschoben. Der geparkte Opel kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung brach. Die Fahrerin des Ford (28) erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Der Skoda, der Ford und der VW Tiguan verblieben nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell