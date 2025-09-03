PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Seniorenradeln im Kreis Borken - Neuer Termin in Borken

POL-BOR: Seniorenradeln im Kreis Borken - Neuer Termin in Borken
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Borken (ots)

Mit unserem neuen Konzept "Seniorenradeln" wollen wir gezielt Sicherheit und Prävention in den Vordergrund stellen. Gerade im Kreis Borken, der bundesweit die höchste Besitzquote von Pedelecs aufweist, ist es besonders wichtig, ältere Radfahrerinnen und Radfahrer für mögliche Risiken zu sensibilisieren und ihnen praktische Hilfestellungen an die Hand zu geben. Die Teilnehmerzahl ist bei diesem Konzept bewusst auf maximal zwölf Personen beschränkt. So können die Organisatoren individuell auf die Bedürfnisse jeder Radfahrerin und jedes Radfahrers eingehen. Die Streckenführung orientiert sich an den aktuellen Unfallschwerpunkten im Kreisgebiet. Dort werden kritische Verkehrssituationen direkt in der Praxis erlebbar gemacht und gemeinsam mit Fachleuten besprochen. Wichtige Hinweise zum Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, zur richtigen Nutzung von Radwegen sowie zur Bedeutung von Helm, Licht und verkehrssicherer Ausstattung - insbesondere angesichts der zunehmenden Nutzung von Pedelecs und E-Bikes - werden vermittelt. Das Seniorenradeln ist Teil der Präventionsarbeit von Kreis und Polizei und soll künftig regelmäßig stattfinden. Hiermit laden wir alle interessierten Seniorinnen und Senioren herzlich ein, den Termin am 25.09.2025 in Borken im Kalender vorzumerken. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter der Telefonnummer 02861-900-6161, ein Anrufbeantworter meldet sich und nimmt die Daten entgegen. Die Teilnehmer erhalten einen Rückruf.

Weitere Termine finden am 09.10.2025 für den Bereich Bocholt sowie am 30.10.2025 für den Bereich Ahaus statt.

Link zur Auftaktveranstaltung in Gronau vom 28.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6106066

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:31

    POL-BOR: Raesfeld - Diebstahl eines Pkw

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Nordesch; Tatzeit: zwischen 02.09.2025, 23.00 Uhr und 03.09.2025, 07.15 Uhr; In Raesfeld haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch ein Auto gestohlen. Der schwarze BMW M4 mit BOR-Kennzeichen hatte in einer Grundstücksauffahrt an der Straße Nordesch gestanden, als sich die Tat ereignete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:31

    POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Wohnhaus

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Hartbrooksweg; Tatzeit: zwischen 27.08.2025, 07.30 Uhr und 28.08.2025, 01.30 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hartbrooksweg in Borken-Gemen. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnacht machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Es wurde ein Sparschwein mit Bargeld in ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 12:21

    POL-BOR: Borken - Lkw ausgewichen und im Graben gelandet

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Weseler Straße / Vennekesberg; Unfallzeit: 02.09.2025, 13.45 Uhr; Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag in Borken von der Straße abgekommen. Die 27-Jährige blieb unverletzt. Die Borkenerin hatte die Weseler Straße in Richtung Borken befahren. Ihren Angaben zufolge war ihr gegen 13.45 Uhr in Höhe der Straße Vennekesberg in einer Rechtskurve ein Lkw auf ihrer Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren