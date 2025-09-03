Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Lkw ausgewichen und im Graben gelandet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Weseler Straße / Vennekesberg; Unfallzeit: 02.09.2025, 13.45 Uhr; Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag in Borken von der Straße abgekommen. Die 27-Jährige blieb unverletzt. Die Borkenerin hatte die Weseler Straße in Richtung Borken befahren. Ihren Angaben zufolge war ihr gegen 13.45 Uhr in Höhe der Straße Vennekesberg in einer Rechtskurve ein Lkw auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen, dem Sie ausgewichen sei. Dabei habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell