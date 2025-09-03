PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Heek - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Heek (ots)

Tatort: Heek, Bült; Tatzeit: zwischen 30.08.2025, 18.00 Uhr, und 02.09.2025, 10.30 Uhr; Auf Arbeitsgeräte abgesehen hatten es Diebe an der Straße Bült in Heek. Zwischen Samstagabend und Dienstagvormittag stand ein Citroen Jumper auf einem Firmenhof, als die Täter gewaltsam das Seitenfenster des Fahrzeugs öffneten. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

