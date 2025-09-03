POL-BOR: Raesfeld - Diebstahl eines Pkw
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Nordesch; Tatzeit: zwischen 02.09.2025, 23.00 Uhr und 03.09.2025, 07.15 Uhr; In Raesfeld haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch ein Auto gestohlen. Der schwarze BMW M4 mit BOR-Kennzeichen hatte in einer Grundstücksauffahrt an der Straße Nordesch gestanden, als sich die Tat ereignete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
